القاهرة الإخبارية: الهجوم الإسرائيلي.. نجاح مزعوم ونفي إيراني قاطع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن الهجمات المتبادلة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران بعنوان «هجوم إسرائيلي على إيران.. نجاح مزعوم ونفي إيراني قاطع».

جاء في التقرير: بين تأكيد ونفي اختلفت الروايتان الإيرانية والإسرائيلية حول الهجوم الأخير على طهران ونتائجه على أرض الواقع فضلًا عن المناطق المستهدفة ومدتها.

وأضاف التقرير، أن إسرائيل أعلنت من جانبها أن الهجوم الذي استمر لمدة أربع ساعات استهدف عبر 3 دفعات منشآت لصنع الصواريخ ومنظومات صواريخ أرض جو وقدرات جوية أخرى في مناطق عدة من إيران.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال زعم أن ضرباته جاءت ردًا على الهجمات الإيرانية الأخيرة، وأدت إلى أضرار ضخمة بمنشآت إنتاج الصواريخ البالسيتية في إيران، وهو ما فندته طهران، مدعية أن الهجوم على مواقعها العسكرية لم يسفر سوى عن أضرار محدودة.

وأوضح التقرير، أن إيران عمدت إلى تقليل نتائج الضربة وتأثيرها وكذبت بيان جيش الاحتلال بشأن نجاح هجومه، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أحبطت بنجاح العملية التي شنتها إسرائيل في نفس الوقت الذي أكدت في إسرائيل أنها نفذت عملياتها بمشاركة 100 طائرة عسكرية وهو ما كذبته إيران، مشيرة إلى أن الهجوم كان ضعيفًا.



