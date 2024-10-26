تشكيل ريال مدريد.. مبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام برشلونة في الكلاسيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره برشلونة في الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة، رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور، بدعم هجومي من الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويحرس الأوكراني أندريه لونين عرين الملكي أمام البلوجرانا، في ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي خرج من قائمة الكلاسيكو للإصابة.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

وفي الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.