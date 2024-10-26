رئيس كاف يشكر مصر على تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية

وجه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، على التنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية، التي أقيمت على الأراضي المصرية، واستضافتها مدينة الغردقة، في الفترة من 19 إلى 26 من أكتوبر الجاري.

وقال موتسيبي: "نحن ممتنون للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، واتحاد كرة القدم وشعب مصر بالكامل، على المرافق والبنية الأساسية ذات المستوى العالمي، لقد أتينا اليوم لمشاهدة كرة القدم الشاطئية، وقدمت مصر استضافة بطريقة لا تقل جودة عن أي مكان آخر في العالم."

وأضاف : "أصبحت كرة القدم الشاطئية الأفريقية بين الأفضل في العالم، سنستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في العام المقبل في دولة سيشل، ونحن فخورون جدًا بالدولتين اللتين ستمثلاننا هناك، السنغال و موريتانيا."

و اختتم موتسيبي قائلا: "لدينا تاريخ مصري يدعو للفخر، نحن كلنا أفارقة، وكلنا مصريون، ومازلنا نشعر بالفخر بنجاحات كرة القدم الشاطئية المصرية وكرة القدم المصرية، وأود أن أشكر شعب مصر على حبه لكرة القدم، وحبه للقارة الأفريقية، نحن جميعًا مصريون، نحن جميعًا أفارقة، شكرًا جزيلاً."