محافظ الأقصر يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية النمسا.. صور

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة موسعة داخل قرية النمسا على هامش جولته الميدانية المكبرة بمركز إسنا، اليوم السبت، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)؛ حيث أشاد الأهالي بمستوى المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة لهم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مركز شباب قرية النمسا، الذي أُنشئ ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يتكون المركز من ملعب خماسي، وتم إنشاء مبنى مساحته 200 متر مربع يتكون من طابقين أرضي وأول علوي، واستقبل شباب القرية، محافظ الأقصر بالترحاب لزيارته لهم، وحرصه على متابعة الأنشطة التي تتم بمركز الشباب، وسؤالهم عن مستوى الخدمة المقدمة ومدى استفادتهم من وجود مركز الشباب بقريتهم.

محافظ الأقصر يتفقد لوحة توزيع كهرباء النمسا

كما تفقد المحافظ، العمل داخل لوحة توزيع كهرباء النمسا جهد 11 ك.ف، بقدرة إجمالية 20 ميجا وات، وتخدم أهالي 6 قرى وهي قرى النمسا، والمساوية، والقرايا، وكومير، والعضايمة، والسريب، حيث تساهم لوحة توزيع الكهرباء بالنمسا في دعم شبكة الكهرباء، وضمان استمرارية التغذية وتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية.

وتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لقرية النمسا، وحرص على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين داخل مجمع الخدمات، كما تفقد محافظ الأقصر وحدة طب الأسرة بقرية النمسا، ومتابعة سير العمل بها، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما توجه إلى مدرسة النمسا الإعدادية، حيث تفقد سير العملية التعليمية، ومدى التزام الطلاب بالتواجد خلال اليوم الدراسي.

رافق المحافظ، خلال جولته بقرية الدير، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء عربي مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الأقصر.

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