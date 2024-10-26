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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المفوضية الأوروبية ترحب بالتوافق حول حزمة قروض بقيمة 45 مليار يورو لدعم أوكرانيا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
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رحبت المفوضية الأوروبية بالتوافق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وشركاء مجموعة السبع لتقديم قروض بقيمة 45 مليار يورو (حوالي 50 مليار دولار أمريكي) لدعم الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في مجالات الميزانية والدفاع وإعادة الإعمار. 


وذكر بيان ورد على موقع المفوضية الأوروبية أن هذا التوافق يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي وشركاء مجموعة السبع بالوعد الذي قطعوه في قمة قادة مجموعة السبع في أبوليا في يونيو.
وسيتم سداد هذه القروض من تدفقات الإيرادات الاستثنائية المستقبلية الناتجة عن تجميد أصول البنك المركزي الروسي. ويعكس هذا الإنجاز التزام الاتحاد الأوروبي وشركائه في مجموعة السبع بدعم أوكرانيا في نضالها من أجل الحرية والتعافي وإعادة الإعمار.


وتم تسهيل التوافق بين أعضاء مجموعة السبع بفضل إنشاء الاتحاد الأوروبي لآلية التعاون القروضية لأوكرانيا. وقد تمت الموافقة على هذه الآلية مؤخرًا من قِبل المشرعين بعد اقتراح المفوضية، حيث ستتلقى إيرادات استثنائية ناتجة عن تجميد الأصول السيادية الروسية، إلى جانب مساهمات تطوعية من الدول الأعضاء أو من دول ثالثة.

المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي مجموعة السبع