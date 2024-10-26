استقبال حافل لفيلم أثر الأشباح في عرضه العربي الأول بمهرجان الجونة

بعرضين كاملي العدد، حظي فيلم أثر الأشباح للمخرج الفرنسي جوناثان ميليت باستقبال حافل من الجمهور والنقاد عقب عرضه ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (24 أكتوبر - 1 نوفمبر) وجاء عرضه العربي الأول بحضور كل من المخرج والمنتجة بولين سيجلاند، مع علاء كركوتي وماهر دياب الشريكين المؤسسين في MAD Solutions الشركة الموزعة للفيلم، والسفير الفرنسي في مصر إيريك شوفالييه الذي أشاد بالفيلم خلال حفل خاص أقامته السفارة في الجونة.

في عرضه الأول يوم الجمعة 25 أكتوبر، امتلأت قاعة سي سينما بالحضور ورفعت لافتة كامل العدد، وكان واضحاً تأثر المشاهدين بقصته المستوحاة من أحداث حقيقية، وتلت العرض ندوة مع المخرج ميليت الذي تحدث عن اختيار الممثلين آدم بيسة وتوفيق برهوم للدورين الرئيسين بالفيلم، وأشاد بأدائهما الذي فاق توقعاته، وحكى عن بناء سيناريو الفيلم باستخدام أجزاء من قصص حقيقية توصل لها من خلال البحث، ثم تجميع تلك الأجزاء بطريقة يمكنها أن تمس طيف واسع من المشاهدين، بدون الغوص كثيراً بالتفاصيل السياسية.

الاستقبال الحماسي في العرض الأول، أسهم في اكتمال حجوزات العرض الثاني للفيلم اليوم السبت قبل بدءه، واكتظت القاعة بالحضور بعد الإشادات التي تلقاها في اليوم الأول، ومنهم عدد من النجوم، مثل النجمة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي.

أثر الأشباح هو فيلم مطاردة تدور أحداثه حول حميد المنضم إلى منظمة سرية تلاحق مسؤولين بالنظام السوري لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. تأخذه مهمته إلى فرنسا، حيث يتبع أثر جلاده الذي لم ير وجهه من قبل وعليه مواجهته.

كان الفيلم قد افتتح أسبوع النقاد ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي 2024 في عرضه العالمي الأول، كما شارك في مهرجاني سيدني وملبورن السينمائيين الدوليين، وتلقى إشادات جماهيرية ونقدية من مختلف المواقع السينمائية العالمية.

الفيلم إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه التأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي الفرنسي آدم بيسا الحائز على جائزة أفضل ممثل في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي عن فيلم حرقة والممثل الفلسطيني توفيق برهوم وجوليا فرانز ريختر، ومدير التصوير أوليفييه بونجينج وألحان وسام حجيج وإنتاج بولين سيجلاند وليونيل ماسول (أفلام غراند هويت) وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

جوناثان ميليت مصور ومخرج فرنسي قام بإخراج عدة أفلام قصيرة ووثائقية منها فيلم ودائما سوف نسير الذي رُشح لجائزة سيزار لعام 2018، ويُعد أثر الأشباح هو أول فيلم روائي طويل له أخذ عنه جائزة منظمة فيزو لأفضل سيناريو فيلم روائي بمهرجان أنجرس الأوروبي للفيلم الأول.