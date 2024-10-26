الهلال يواجه التعاون بالقوة الضاربة في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم السبت، نظيره التعاون على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل الهلال مباراة التعاون بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يتواجد على رأس الهجوم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري والبرازيلي مالكوم ومواطنه ماركوس ليوناردو.

ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز على التعاون، لمواصلة انتصاراته سواء في الدوري السعودي أو في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن اتحاد جدة، بينما يأتي التعاون في المركز التاسع وفي رصيده 11 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: اليامي

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ريناد لودي

خط الوسط: محمد كنو - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم

وفي الهجوم: ماركوس ليوناردو - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.