تعادل مثير بين برايتون وولفرهامبتون يمنح الأخير نقطة ثمينة في الدقائق الأخيرة

شهدت مباراة مثيرة بين برايتون وولفرهامبتون تعادلاً بنتيجة 2-2، حيث تمكن وولفرهامبتون من قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة وانتزاع نقطة ثمينة بعد أن كان متأخراً بهدفين.

تقدم برايتون في البداية عن طريق داني ويلبيك، الذي أحرز هدفه في الدقيقة 45، ثم عزز إيفان فيرجسون النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 86، ليبدو وكأن برايتون في طريقه لتحقيق الفوز. لكن وولفرهامبتون رفض الاستسلام، حيث قلّص ريان آيت نوري الفارق بهدف في الدقيقة 88، قبل أن يتمكن ماتيوس كونيا من تسجيل هدف التعادل الدرامي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذا التعادل، حافظ برايتون على مركزه الخامس برصيد 16 نقطة، بينما صعد وولفرهامبتون للمركز التاسع عشر بنقطتين، لينهي سلسلة الهزائم المتتالية ويحقق تعادلاً قد يكون دفعة إيجابية للفريق.