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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عبد العاطي إبرهيم: روتاري مصر يقدم خدمات ملموسة للمجتمع المصري

م. عبد العاطي إبرهيم
م. عبد العاطي إبرهيم
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 أكد المهندس عبد العاطي إبرهيم، رئيس مجلس إدارة شركات بيت الخبرة للتطوير العقاري والمقاولات، أن نادي روتاري مصر يقدم خدمات ملموسة للمجتمع، لافتًا إلى أن مشروعات النادي وصلت لبعض القرى وهذا شيء عظيم، مبديا استعداداه للمشاركة مع روتاري مصر فيما يقدمه من خدمات.

جاء ذلك خلال ندوة  "البوابة نيوز" الندوة، التي تناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة، وشارك فيها المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، وعبدالحميد العوا المحافظ السابق روتاري مصر، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة ومُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.

المهندس عبد العاطي إبرهيم بيت الخبرة للتطوير العقاري والمقاولات نادى روتاري