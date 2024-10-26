محافظ الروتاري يهدي الدكتورة غادة عبدالرحيم شعار وشارة "الروتاري"

قام شريف أديب، محافظ المنطقة الروتارية ورئيس الاتحاد النوعي لأندية الروتاري في مصر، بتسليم شعار الروتاري للدكتورة غادة عبدالرحيم، أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، وذلك تقديرًا لجهودها في دعم التواصل المجتمعي والمبادرات الاجتماعية، كما منحها شارة الروتاري و"Panng" الروتاري كرمز لانضمامها إلى أسرة الروتاري.

وخلال الحدث، أعلن أديب انضمام الدكتورة غادة إلى لجنة الصورة العامة بالمنطقة الروتارية، مؤكدًا أن تواجدها سيساهم في تعزيز جهود اللجنة لنشر صورة الروتاري كمؤسسة مجتمعية تخدم المواطنين في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة.

ويأتي هذا التكريم ضمن مساعي الروتاري لتوسيع قاعدة المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية والشخصيات العامة التي تدعم أهدافه المجتمعية وتساهم في بناء شراكات تسهم في تنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال ندوة "البوابة نيوز" الندوة، التي تناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة، وشارك فيها المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، وعبدالحميد العوا المحافظ السابق روتاري مصر، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة و مُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.