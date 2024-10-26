واقعة غريبة توقف مباراة كوفنتري سيتي ولوتون تاون في «الشامبيونشيب».. فيديو

شهدت مباراة كوفنتري سيتي ولوتون تاون، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ريكو أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «الشامبيونشيب»، واقعة غريبة.

وتوقفت مباراة كوفنتري سيتي ولوتون تاون مؤقتًا؛ بسبب ظهور شخص يمارس رياضة الطيران الشراعي فوق الملعب.

وفي لقطة أثارت دهشة الجميع، وبينما كانت الأنظار تتجه نحو أحداث الملعب، فوجئ الجمهور والحكام بظهور شخص يطير بشراعه فوق الملعب.

إيقاف مباراة كوفنتري سيتي ولوتون تاون بسبب شخص يمارس رياضة الطيران الشراعي

وقرر روبرت مادلي حكم اللقاء، إيقاف المباراة لحين مغادرة المتسلل للمكان، وذلك قبل لحظات من نهاية المواجهة بين الفريقين.

وتوقفت المباراة في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بسبب المظلة الشراعية التي كانت تحلق فوق سماء الملعب.

وبعد لحظات ابتعدت المظلة عن رؤية عدسات الكاميرات والجمهور في الملعب، ليقرر الحكم استكمال المباراة.

واستكمل الحكم الدقائق المتبقية من المواجهة قبل أن يطلق صافرة النهاية معلنا فوز كونتري سيتي على لوتون تاون بنتيجة 3-2.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق كوفنتري سيتي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الشامبيونشيب بـ12 نقطة، بينما حل لوتون تاون في المركز الـ 22 بـ 11 نقطة.