محافظ الأقصر يتفقد أعمال ترميم استراحة الملك فاروق بوابورات المطاعنة.. صور

تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم السبت، خلال جولته الميدانية المكبرة بمركز إسنا، مشروع ترميم وتجديد استراحة الملك فاروق (الخاصة الملكية) بوابورات المطاعنة بمركز إسنا، والتابعة لوزارة السياحة والآثار.

محافظ الأقصر يستمع لتاريخ إنشاء استراحة الملك فاروق

واستمع محافظ الأقصر، إلى شرح مفصل من المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع، حول تاريخ منطقة وابورات المطاعنة والذي يعود إلى القرن 19، وتاريخ إنشاء استراحة الملك فاروق (الخاصة الملكية) بوابورات المطاعنة، وأعمال التطوير التي تجرى حاليا على قدم وساق.

وأوضح محافظ الأقصر، أن تجديد استراحة الملك فاروق، يأتي ضمن أنشطة مشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا"، والذي يتم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وقام بتنفيذه "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر، ووزارة التعاون الدولي.

رافق المحافظ خلال جولته بوابورات المطاعنة كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء عربي مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الأقصر.

جولة استراحة الملك فاروق (1)

جولة استراحة الملك فاروق (1)

جولة استراحة الملك فاروق (2)

جولة استراحة الملك فاروق (2)

جولة استراحة الملك فاروق (3)

جولة استراحة الملك فاروق (3)

جولة استراحة الملك فاروق (4)

جولة استراحة الملك فاروق (4)

جولة استراحة الملك فاروق (5)