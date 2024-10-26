برينتفورد يتفوق على إبسويتش تاون "سام مرسي" في مباراة مثيرة

انتهت مباراة إبسويتش تاون والذى يلعب له المحترف المصري سام مرسي أمام برينتفورد بهزيمة مثيرة لإبسويتش بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "غريفين بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف برينتفورد كلا من:

برينتفورد

احرز يوان ويسا في الدقيقة 44 من الشوط الاول ثم هاري كلارك هدف في مرماه فى الدقيقة 45

واحرز بريان مبيومو ضربة جزاء فى الدقيقة 51 ثم اضاف بريان مبيومو هدفه الثانى والرابع للفريق فى الدقيقة 91.

واحرز اهداف إبسويتش تاون كلا من:

إبسويتش تاون

احرزصامويل سزموديكس الهدف الاول فى الدقيقة 28 من الشوط الاول ثم جورج هيرست فى الدقيقة 31 واختتم ليام ديلاب الاهداف فى الدقيقة 86.



شهدت المباراة أداءً قويًا من الفريقين، حيث سعى إبسويتش لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، ولكن برينتفورد استغل عامل الأرض والجمهور بنجاح، محققًا انتصارًا صعبًا بنتيجة 4-3، ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري.