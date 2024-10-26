رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٤، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلي أن الاجتماع، بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة، وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله عز وجل ان يتغمد أبناءهم بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن وزير التعليم العالي أحاط المجلس علما بالإجراءات التنفيذية الإضافية التي اتخذتها جامعة الجلالة بالتعاون مع مؤسسات الدولة؛ لإتاحة المزيد من فرص السكن للطلاب، وكذلك توفير المزيد من وسائل الانتقال الآمنة للطلاب، ودعم الطلاب المُصابين خلال الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن وزير التعليم العالي وجه بعقد ورش عمل دورية بحضور رؤساء الجامعات؛ للاستمرار في مناقشة وطرح التطورات العالمية التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في بيئة عالمية سريعة التغيير؛ لضمان مُواكبة الجامعات المصرية للتطور العالمي المُعاصر.

كما أكد على أهمية تكثيف الجامعات تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المختلفة "الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية "ودعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم ،كما أكد الوزير علي ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يُمكن تحويلها إلى ابتكارات ومُنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع.

واأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الوزير وجه بتكثيف تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وتعزيز الانتماء لديهم، ووجه الوزير بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار دسوقي إلى أن الدكتور أيمن عاشور ثمن المشاركة الفاعلة للجامعات المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى تقديم خدمات لأكثر من 86 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، حيث تم إطلاق 64 قافلة تنموية شاملة تجوب المراكز والقرى والنجوع؛ لتقديم خدماتها المتنوعة للمصريين، ووجه الوزير بأهمية الاستمرار في إطلاق القوافل التنموية تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

كما أثنى الوزير على إدراج 35 جامعة مصرية في تصنيف التايمز Times Higher ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المجلس استعرض تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر،و عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين الأجانب؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

ولفت الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن المجلس تابع جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بشأن مُستجدات تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة الوادي الجديد على مستوى الجامعات الحكومية؛ لتخصيص مساحة 16 ألف فدان؛ لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ لاستغلالها في البحث العلمي، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الإستراتيجية، وإعداد رؤية شاملة ومتكاملة لهذا المشروع.