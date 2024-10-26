عبدالحميد العوا: 140 نادي روتاري تعمل على تعزيز الخدمة العامة للمواطن

أكد الدكتورعبدالحميد العوا، محافظ الروتاري السابق ورئيس لجنة الصورة العامة، أن نوادي الروتاري في مصر، التي تصل إلى 140 ناديًا، تعمل جميعها على تحقيق هدف موحد يتمثل في تعزيز المشاركة المجتمعية وخدمة المواطن في مختلف جوانب الحياة.

وأوضح خلال كلمته في ندوة “البوابة نوز”، أن أنشطة الروتاري تشمل دعم مجالات التعليم، والصحة، والخدمات العامة، كما يركز على تطوير البنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف "العوا" أن هذه النوادي لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم عبر تخصيص الوقت والمال والجهد لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا.

وشدد على أن الروتاري يسعى إلى إشراك المجتمع في تحقيق هذه الأهداف، داعيًا الناس إلى مد يد العون والمشاركة الفاعلة.

وأكد أهمية التعاون مع المواطنين، لافتًا إلى أن المشاريع التي ينفذها الروتاري، سواء في دعم التعليم، أو تطوير المنشآت الصحية، أو تحسين البنية التحتية، تأتي في إطار التزام الروتاري بتقديم خدمات مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

يأتي ذلك خلال الندوة التي عقدت بجريدة وموقع "البوابة نيوز" الندوة الشهرية ضمن فعاليات "صالون البوابة"، وتناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة.

شارك في الندوة الدكتورة غادة عبد الرحيم أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، وعبد الحميد العوا محافظ الروتاري السابق، ورئيس لجنة الصورة العامة، المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة و مُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.