عرض مسرحي لملحمة العبور في حرب أكتوبر 1973 في احتفالية اتحاد القبائل

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا مسرحيا لملحمة العبور في حرب أكتوبر 1973، ضمن احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلتها فضائية إكسترا نيوز.

يأتي ذلك خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من شباب الجامعات والمحافظات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني ولفيف من رجال السياسة والاقتصاد ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة والدين.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: “انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي”.