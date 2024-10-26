محافظ الأقصر يوجه بسرعة تطوير كوبري مدخل قرية الدير بمركز إسنا.. صور

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، بسرعة تطوير كوبري مدخل قرية الدير، والذي سيتم رفع منسوب بلاطة الكوبري حتى تتساوى مع مستوى الطريق الزراعي الشرقي و مزلقان السكة الحديد.

جاء ذلك في إطار جولة ميدانية لمحافظ الأقصر، بمركز إسنا، في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة )، تفقد خلالها عدد من مشروعات رصف الطرق.

كما تابع محافظ الأقصر، مشروعات رصف الطرق الرئيسية والتي تنفذها هيئة الطرق، حيث جرت أعمال رصف بطريق إسنا الرزاعي الغربي بطول 6 كيلو متر تقريباً، كما تابع المحافظ أعمال رصف الطريق الرئيسي من السباعية الي العضايمة بطول ٢٢ كيلو متر، وأعمال انشاء وحدة إطفاء قرية توماس الوسطى.

محافظ الأقصر يتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري محطة قطار إسنا

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري محطة قطار إسنا، والذي يتم تنفيذه على ترعة الكلابية حيث تم الانتهاء من الكوبري بطول 50 متر وعرض 10 متر، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، حيث يعد كوبري محطة إسنا، نموذجا لرفع كفاءة الكباري ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يشرف على أعمالها الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر.

وفي سياق متصل، وجه محافظ الأقصر تعليماته بسرعة إنهاء التصاريح الخاصة الجهات المعنية وهي حماية النيل والبيئة، حتى يتم البدء بمشروع تطوير كورنيش إسنا.

رافق محافظ الأقصر، خلال جولته بقرية الدير كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء عربي مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الأقصر.

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (1)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (2)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (3)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (4)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (5)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (6)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (7)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (8)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (9)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (10)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (11)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (12)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (13)

جولة محافظ الأقصر بمدخل كوبري الدير (14)