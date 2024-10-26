منتخب مصر للجامعات يحصد ذهبية وبرونزية بالدورة العربية للألعاب الشاطئية

حصل منتخب مصر للجامعات على الميدالية الذهبية، والمركز الاول في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية على مستوى الطالبات، والميدالية البرونزية بمنافسات كرة القدم الشاطئية على مستوى الطلبة، والمركز الرابع بالكرة الطائرة الشاطئية للطلبة.

أقيمت البطولة بمدينة أغادير في المغرب خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٧ أكتوبر الجاري، وشارك بها طلبة وطالبات الجامعات العربية الرياضيين من ٧ دول (مصر، المغرب، تونس، موريتانيا، ليبيا، سلطنة عمان، وقطر)، في منافسات ثلاث رياضات شاطئية متنوعة هي الكرة الطائرة الشاطئية للطالبات، الكرة الطائرة الشاطئية للطلبة، وكرة القدم الشاطئية للطلبة.

وهنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، البعثة المشاركة في البطولة، واشاد بالمجهود الكبير الذي بذله أبناءه الطلبة والطالبات من أجل تشريف وطنهم الغالي مصر ورفع رايتها في هذا المحفل الدولي الكبير.

وأثنى الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على التنظيم المتميز للبطولة، وقدم الشكر للدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية والدكتور سمير فطاجو رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية.

وثمن الدكتور مصطفي بيومي اداء الطلبة والطالبات الذين شاركوا في الدورة وما بذلوه من جهد خلال المنافسات وما اتسموا به من روح رياضية عالية تعكس ما عليه الشخصية المصرية من سمو ورفعة ومباديء وقيم متميزة، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمار الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والتي تكمن في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة داخل الجامعات من اجل اكتشاف المزيد من المواهب لتدعيم صفوف الاندية والمنتخبات المصرية، والمساهمة في تحقيق الريادة على مستوى الرياضة الجامعية إقليمياً وعالمياً.

وقام الدكتور مصطفي بيومي خلال مراسم حفل الختام بتقديم الشكر بتكريم الدكتور حمد كرم الكعبي أمين عام الإتحاد الرياضي العربي للجامعات والدكتور سمير فطاجو الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، وإهداءهم درع الإتحاد الرياضي للجامعات، كما اهدى رؤساء الوفود المشاركة هدايا تذكارية من أرض الكنانة.

وأكد أن البطولة اتسمت بروح المحبة والإخاء بين أبناء وبنات الدول العربية الشقيقة، وأن الجميع فائزين بالبطولة لأن الهدف الأسمي والفوز الحقيقي هو في تجمع ووحدة الشباب العربي.