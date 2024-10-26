مصادر: إنستاباي يعمل على الواي فاي والأنباء المتداولة غير صحيحة

انتشرت في الساعات الماضية علي بعض المواقع الإخبارية، أنباء عن قيام البنك المركزي المصري بوقف تشغيل خدمات إنستاباي على الواي فاي، والعمل ببيانات الهاتف فقط.

وأكدت مصادر خاصة، أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن تطبيق إنستاباي يعمل بشكل طبيعي على الواي فاي، وخدمات داتا موبايل.

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي «إنستا باي» بلغ منذ تطبيقة حتي نهاية سبتمبر 2024، 9 مليون عميل ، قاموا بإجراء 600 مليون معاملة، ويستهدف الوصول بحجم المعاملات إلى 800 مليار جنيه معاملات حتى نهاية العام الجاري.

خدمات ومميزات يقدمها إنستا باي

يقدم تطبيق إنستاباي، عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

• ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

• إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

• تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

• الاستعلام عن رصيد الحسابات.

• إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

• إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

وتتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt، بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.