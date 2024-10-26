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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بايدن وقادة أوروبيون يطالبون إيران بضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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حث القادة الأوروبيون على ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت.

وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية من أي تصعيد آخر، وكتبت في بيان: "علمت فرنسا بإعلان إسرائيل شن ضربات على أهداف عسكرية في إيران. وتحث فرنسا الطرفين فورا على الامتناع عن أي تصعيد أو عمل يرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر الشديد السائد في المنطقة".

وكتبت وزارة خارجية سويسرا، في بيان على "اكس" (تويتر سابقا): "سويسرا تدين التصعيد الخطير للعنف في الشرق الأوسط، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية في إيران. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية من جميع الأطراف لتجنب تفاقم التصعيد الإقليمي."

وشدد المستشار الألماني أولاف شولتس، على أن إسرائيل قالت إنها حاولت تقليل إصابة الأفراد خلال الهجمات، مضيفا أن "هذا يوفر فرصة لتجنب المزيد من التصعيد."

وتابع: "رسالتي إلى إيران واضحة: ردود الفعل الهائلة للتصعيد يجب ألا تستمر. يجب أن ينتهي هذا الآن. ثم تكون هناك فرصة لإحراز تقدم سلمي في الشرق الأوسط ".

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن أمله في أن تمثل الضربات الإسرائيلية على إيران نهاية فترة التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال في إشارة إلي إسرائيل: "يبدو أنهم لم يضربوا أي شيء آخر غير الأهداف العسكرية. آمل أن تكون هذه هي النهاية."

وأضاف أن إسرائيل قامت بإخباره قبل شن الضربات.

وقال مسؤولو إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لم تشارك بشكل مباشر في الضربة، لكنها كانت تتشاور عن كثب مع إسرائيل.

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