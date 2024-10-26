عمرو سعد: الفن له دور عظيم في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد

قال الفنان عمرو سعد، خلال تقديمه احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن كل شيء جديد في الجمهورية الجديدة.

وأضاف "سعد"، أن الفن كان له دور عظيم على مر التاريخ، خاصة في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد.

يأتي ذلك خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من شباب الجامعات والمحافظات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني ولفيف من رجال السياسة والاقتصاد ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة والدين.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: “انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي”.