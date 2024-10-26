أوكرانيا وبلغاريا تتفاوضان بشأن اتفاقية أمنية ثنائية

بدأت أوكرانيا وبلغاريا في مفاوضات لصياغة اتفاقية أمن ثنائية بين البلدين، وقد اتفقتا بالفعل على الأمور الرئيسية، حسبما أورد مكتب الرئاسة الأوكراني في بيان.

ونقلت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية اليوم السبت عن البيان "بتكليف من رئيس أوكرانيا ورئيس مكتب الرئاسة، وبموجب إعلان مجموعة السبع، أجرى نائب رئيس مكتب الرئاسة إيهور زوفكفا الجولة الأولى من المفاوضات مع الجانب البلغاري بشأن إبرام اتفاقية أمن ثنائية".

ولم يكشف المكتب عن تفاصيل الاتفاقية، وأضاف أنه تم الاتفاق بين كييف وصوفيا على إنهاء الاتفاقية "في أقرب وقت ممكن".

وقال زوفكفا: "لقد وقعت أوكرانيا بالفعل 27 اتفاقية بموجب إعلان مجموعة السبع، من المهم جدا أن تكون لدينا مثل هذه الوثيقة مع بلغاريا كشريك استراتيجي في منطقة البحر الأسود".

ومن المقرر أن تجري بلغاريا انتخابات برلمانية في 27 أكتوبر، وهي السابعة في أربع سنوات بعد فشل آخر محاولة لتشكيل حكومة.

وتدعم بلغاريا، كعضو في حلف الناتو، أوكرانيا بشكل عام وقد زودت كييف بالأسلحة لمواجهة روسيا، كما أنها تحتل مكانة متميزة كواحدة من عدد قليل من دول الناتو المتبقية التي تنتج الذخائر ذات المعايير السوفيتية المستخدمة في أوكرانيا.