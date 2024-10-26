"حزب الله" يقصف عددا من الثكنات والمستعمرات الإسرائيلية بالصواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، استهداف عدد من الثكنات والمستعمرات بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه.



وأوضح الحزب - في بيانات أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه ‏استهدف موقع حبوشيت وثكنة معاليه جولاني وثكنة مربض سنير بالصواريخ.



كما قصف ‏مستعمرة "شآر يشوف"، وتجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا، وقاعدتي "اييليت"، و"شراغا" بالصواريخ الكبيرة.



وفي السياق، أكد "حزب الله" أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يعتبر تصعيدًا خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها ويعكس الطبيعة العدوانية للاحتلال الذي يرتكب المجازر ويتسبب بالمآسي والدمار، مشيرا إلى أن هذا الهجوم لن يؤثر على موقف إيران الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات للشعبين الفلسطيني واللبناني.