الداخلية الإيطالية: 16% زيادة بعمليات الإعادة للمهاجرين غير الشرعيين

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أنه تم ترحيل 34 مهاجرا غير شرعي من الأراضي الإيطالية إلى بلدانهم.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي في بيان اليوم السبت أن ذلك يأتي بفضل تعزيز نظام الإعادة إلى الوطن، مشيرا إلى إعادة الأشخاص الذين تم ترحيلهم بطائرة مستأجرة.

وأشار إلى أن الأرقام أظهرت زيادة حتى الآن بنسبة 16% مقارنة بعمليات الإعادة إلى الوطن التي تمت في عام 2023، مما يؤكد التزام الحكومة الإيطالية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.