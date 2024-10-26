كيف تعامل القانون مع المكالمات والرسائل النصية المزعجة؟

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة ورود العديد من المكالمات المزعجة لمستخدمي الهواتف المحمولة والتي قد تصل لأكثر من مرة على مدار اليوم.

ولم يغفل المشرع عن وضع عقوبات رادعة لكل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالاتصال أو إرسال الرسائل النصية للأشخاص دون إذنهم.

فعاقبت المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، وتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.



كما عاقبت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.