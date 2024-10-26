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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طبيب علاج إدمان: الحشيش يتواجد في الجسم لمدة 6 أسابيع

الدكتور نبيل عبد
الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان
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قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، إن تجار المخدرات يحاولون إيجاد مسميات سهلة للمخدرات حتى يسهل التداول بين المتعاطين، وهذا نوع من الذكاء، ولكنه أمر سلبي، لأنه يُساهم في تدمير أكبر عدد ممكن من الأسرى والأشخاص.

وأضاف "عبد المقصود"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الشخص العادي إذا كان يجلس بين متعاطي للحشيش فقد يكون تحليله إيجابي، حتى إذا كان التحليل بعد 6 أسابيع، لأن الحشيش يتواجد في الدهون، ولكن هذا الأمر لا يوجود في الهيروين.

ولفت إلى أن الطب الشرعي لا يستطيع أن يُحدد إمكانية تعاطي الشخص للحشيش، أو جلوسه بين متعاطين للحشيش، خاصة وأن نسبة تواجد الحشيش في التحاليل في كلا الحالتين تكون واحدة.


 

الدكتور نبيل عبد المقصود تجار المخدرات الطب الشرعي الحشيش