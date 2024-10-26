خبير: أمريكا لم تمارس أي ضغوط على دولة الاحتلال لوقف حرب غزة

قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن زيارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المتكررة للمنطقة تهدف لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفقًا لما هو معلن.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"،المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الزيارات السابقة لوزير الخارجية الأمريكي لم تحقق هذا الهدف، لأن الولايات المتحدة لا تُمارس أي ضغوط على دولة الاحتلال مثل وقف المساعدات العسكرية، أو وقف الدعم السياسي في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي يعود كل مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة دولة الاحتلال دون تحقيق هدف الزيارة، وهذا يرجع إلى أن الإدارة الامريكية الحالية ضعيفة وغير قادرة على إرغام دولة الاحتلال على وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنه لا يعول كثيرًا على الجولة الحادية عشر لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة التي تستهدف وقف إطلاق النار في غزة، وهذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة لا تُمارس أي ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال.



