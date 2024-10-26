مانشستر سيتي يتفوق على ساوثهامبتون بهدف هالاند ويواصل مطاردة الصدارة

انتهت مباراة مانشستر سيتي بفوزه على ساوثهامبتون بهدف نظيف سجله النجم إيرلينغ هالاند في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول. فى المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" وشهدت سيطرة واضحة للسيتي منذ البداية، حيث أحرز هالاند هدف الفوز المبكر، والذي ضمن لفريقه النقاط الثلاث.

بهذا الفوز، يواصل مانشستر سيتي مشواره بقوة في الدوري الإنجليزي، ويعزز من موقعه في جدول الترتيب، فيما يسعى ساوثهامبتون لتعويض هذه الخسارة في المباريات القادمة.

وحقق السيتي هدفه فى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام جماهيره، لتعزيز مركزه في ملاحقة المتصدر ليفربول. ويحتل مانشستر سيتي الان المركز الاول مؤقتا في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يقبع ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر بنقطة وحيدة، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز منذ انطلاق الموسم، حيث خسر في سبع مباريات وتعادل في واحدة.