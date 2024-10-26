نقابة المهندسين تحيي ذكرى أكتوبر وتستعرض إنجازات أعضائها في الحرب

أكد المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ما زالت تملأ قلوب المصريين بفخر الانتصار رغم مرور 51 عامًا على الحدث التاريخي.

وأشار إلى حرص النقابة، بقيادة النقيب المهندس طارق النبراوي واللواء محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، على إحياء هذه الذكرى بفعالية تليق بإنجازات أبطال سلاح المهندسين العسكريين، الذي قدم للعالم نموذجاً يحتذى به في الإبداع العسكري.

وأوضح "الكسار" أن سلاح المهندسين كان له دور حاسم في حرب أكتوبر من خلال تنفيذ مهام معقدة مثل فتح ثغرات في الساتر الترابي، وإنشاء كباري ثقيلة لنقل المعدات إلى أرض المعركة، وتجهيز شبكات الطرق، مما أسهم في تحقيق ما وصفه بـ “الإعجاز العسكري” الذي شهد له العالم.

وأضاف أن تضحيات هذا السلاح بلغت 88 شهيدًا و84 جريحًا، قدموا أرواحهم من أجل بقاء الكباري والمعدات في الخدمة رغم الغارات الجوية.

و أقيم الحفل بمقر النقابة، السبت 26 أكتوبر، وشمل جلستين حواريتين شارك فيهما نخبة من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، من بينهم اللواء سمير فرج واللواء ساجي شاهين وعدد من الشخصيات العسكرية البارزة، لعرض وتحليل إنجازات سلاح المهندسين خلال الحرب ودوره الكبير في الخداع الاستراتيجي للعدو.