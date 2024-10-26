تريزيجيه يقود تشكيل الريان أمام الأهلي في الدوري القطري

أعلن يونس علي، المدير الفني الجديد لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الريان، اليوم السبت، نظيره الأهلي على ملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود تريزيجيه تشكيل الريان أمام الأهلي، رفقة المغربي أشرف بن شرقي، جابرييل بيريرا، أندريه أمارو، وروجر جيديس.

سجل تريزيجيه هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال مشاركته في 4 مباريات في بطولة الدوري القطري حتى الآن.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يحتل الريان المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الأهلي في الوصافة بـ14 نقطة.

تشكيل الريان لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: فهد يونس

خط الدفاع: مراد ناجي - حازم أحمد - جوليان دي سارت - ديفيد جارسيا

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - عبدالعزيز حاتم- روجر جيديس

وفي الهجوم: جابرييل بيريرا - أندريه أمارو - أشرف بن شرقي.