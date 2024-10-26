ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الاثنين.."الأدب.. حوار الثقافات وتأويل الحياة" لقاء فكري جديد

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد في السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل، لقاء فكريا وإبداعيا بعنوان: "الأدب.. حوار الثقافات وتأويل الحياة"، الذي يجمع بين الشاعر والناقد الإيطالي د. دومينيكو بيزانا، أستاذ علم الأخلاق الإيطالي، والروائية الدكتورة صفاء النجار، بمركز سيا الثقافي.

ويتناول اللقاء رؤية المبدعين لدور الأدب في بناء جسور التواصل بين الثقافتين المصرية الإيطالية، ومهمة الأدب في تأويل الحياة.

وتدير اللقاء الدكتورة وفاء البيه أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بجامعة حلوان، ومدير مكتبة وأرشيف أومبرتو الأول بالقاهرة، والحائزة على وسام (فارس) من الجمهورية الإيطالية في العام 2020.

والشاعر والناقد الإيطالي د. دومينيكو بيزانا، حاصل على العديد من الجوائز والتكريمات الدولية منها: جائزة ناجي نعمان عن مجمل الأعمال، والجائزة الوطنية للشعر "جياكومو ليوباردي".

حوار الثقافات وتأويل الحياة الناقد الإيطالي د دومينيكو بيزانا حوار الثقافات مركز سيا الثقافي