ندى رياض وأيمن الأمير يحصدان جائزة "ڤارايتي" عن فيلم رفعت عيني للسما

حصد الثنائي ندى رياض وأمين الأمير مخرجا فيلم رفعت عيني للسماء جائزة "فارايتي"، والتي وزعت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وقدمتها رافا سيلز روس مندوبة مجلة ڤارايتي بحضور ماريان خوري المدير الفني للمهرجان.

وفي كلمتها قالت، رافا سيلز روس مندوبة مجلة ڤارايتي، "من دواعي سروري أن أتواجد هنا في مدينة الجونة الجميلة، و أن أصبح الشخص الذي يمنح المخرجين ندى رياض و أيمن الأمير جائزة ڤرايتي لأفضل موهبة في الشرق الأوسط لعام 2024، قبل أي شيء أود أن أشكر اصدقاءنا في مهرجان الجونة السينمائي وبالأخص المديرة الفنية للمهرجان مريان خوري لاستضافتنا و استضافة احتفالية تسليم الجائزة".

وأضافت رافا سيلز روس:"منذ نشأة الجائزة قبل ثمانية سنوات عام ٢٠١٦ كانت هذه الجائزة تقدم للمبدعين أصحاب الأفلام الاستثنائية مثل القضية ٢٣ الذي رشح لجائزة الأوسكار للمخرج اللبناني زياد دويري، وحتى وداعا جوليا للمخرج السوداني محمد كردفانى".

وأكدت رافا سيلز روس، أن ندى و أيمن كمخرجين ومنتجين وقفا خلف أعمالاً مبهرة مثل الفخ و نهايات سعيدة ورفعت عيني للسما، و كان عرضه الأول في أسبوع النقاد في مهرجان كان ٢٠٢٤، سوف يعرض الليلة في مهرجان الجونة، في عرضه الأول بالمهرجان، وسيكون عرضا جميلا.

وتابعت:" تناول عملهما قضايا الاستقلال والإبداع والأنوثة والاستقرار السياسي بطريقة مضيئة ومؤثرة للغاية في نفس الوقت، ونحن في ڤرايتي سعداء للغاية بدعم ندى وأيمن ولا نستطيع الانتظار لمواصلة متابعة أعمالهما المتميزة في السنوات القادمة".