جولة مفاجئة لوكيل صحة الدقهلية بمستشفى جمصة المركزي

قام الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية اليوم السبت بجولة مرور مفاجئة لمستشفى جمصة المركزى تفقد خلالها سير العمل والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية.

استهل “مدكور” الجولة بتفقد أقسام الإستقبال والداخلي، والصيدلية والجراحة والعظام والكلى وقسم العمليات، بالإضافة إلى المعمل والمطبخ والمغسلة ودورات التعقييم.

واطلع وكيل الوزارة خلال الزيارة على المكان المعد لتركيب جهاز أشعة الـCT الجديد الذى تم تخصيصه من الوزارة مؤخراً موجهاً باخلاء المكان تمهيدا لإستلام الشركه للموقع.

تضمنت الجولة المرور على سكن الأطباء، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها.

كما تفقد “مدكور” غرف المرضى للإطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، مشدداً على توافر جميع الأدوية والمستلزمات و الإستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد من جداول النوبتجيات.

فى نهاية الزيارة، أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى، وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

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