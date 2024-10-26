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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر بحضور الرئيس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا، نقلا عن فضائية “إكسترا نيوز لايف”، من استاد العاصمة الإدارية الجديدة  لاحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من شباب الجامعات والمحافظات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني ولفيف من رجال السياسة والاقتصاد ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة والدين.


وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: “انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

 

 

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