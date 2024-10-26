انطلاق احتفالية انتصارات أكتوبر في استاد العاصمة الجديدة.. بعد قليل

تنطلق احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر بعد قليل في استاد العاصمة الإدارية الجديدة

تشهد الاحتفالية حضور شعبي كبير ممثل لمختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية كذلك عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسئولين.

ويحتفل اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك خلال احتفالية كبرى اليوم السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومن المقرر أن يشهد اتحاد القبائل والعائلات المصرية احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة اليوم حيث قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا بزيارة تفقدية إلى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على استعدادات الاحتفالية .

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشارك فى الاحتفالية عدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.

ووجه دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع مشيرا الى ان الاحتفالية تتخللها عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.

