تشابي ألونسو يعلن تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة فيردر بريمن

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيردر بريمن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق باير ليفركوزن، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فيردر بريمن بملعب فيسير شتاديون، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فلوريان فيرتز تشكيل باير ليفركوزن أمام فيردر بريمن، ويعاونه في الخط الهجومي النيجيري فيكتور بونيفاس ومارتن تريير.

ويسعى باير ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو لمصالحة جماهيره أمام فيردر بريمن، بعد التعادل أمام بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

يحتل باير ليفركوزن المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، بينما يأتي فيردر بريمن في المرتبة التاسعة وفي رصيده 11 نقطة.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة فيردر بريمن

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - هينكابي

خط الوسط: فريمبونج - روبرت أندريخ - جرانيت تشاكا - أليخاندور جريمالدو

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - فيكتور بونيفاس - مارتن تريير.