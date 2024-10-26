لبنان: شهيدان و5 جرحى في غارات إسرائيلية.. "وحزب الله" يقصف عدة مواقع

استشهد شخصان وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على بلدتي البازورية، ومجدل سلم في جنوب لبنان.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على مركز صحي في بلدة البازورية أدت إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الدفاع المدني وإصابة 5 بجروح من بينهم ثلاثة مسعفين من الهيئة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 164 شهيدا وعدد الجرحى إلى 275 جريحا.

وفي قضاء مرجعيون، شن الاحتلال الاسرائيلي غارة من طائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة مجدل سلم، ما أدى إلى سقوط شهيد.

وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مدينة بنت جبيل وبلدتي عيترون وبرعشيت، كما شهدت بلدتا كفركلا والعديسة انفجارات ضخمة جراء غارات إسرائيلية، ويسمع صداها في أرجاء الجنوب، وأعمدة الدخان تتصاعد.

وأفادت الوكالة اللبنانية بوقوع إصابات في الغارة الإسرائيلية على منزل في تفاحتا، كما شن طيران الاحتلال 4 غارات على وسط بلدة أنصار في النبطية، بالإضافة إلى غارة استهدفت محيط موقف مستشفى تبنين الحكومي، ما تسبب في أضرار بمبنى المستشفى ومحيطه، ومعلومات عن وقوع إصابات.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف موقع جل العلام بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وأشار الحزب إلى قصف مستعمرات "جعتون"، و"شلومي"، و"متسوفا" بالصواريخ، بالإضافة إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المشيرفة في رأس الناقورة بصلية صاروخية.