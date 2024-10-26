أوجسبورج يقلب الطاولة على دورتموند ويحقق فوزاً ثميناً في الدوري الألماني

انتهت مباراة بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج بهزيمة مفاجئة لدورتموند على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

بدأت المباراة بشكل إيجابي لصالح دورتموند، حيث نجح اللاعب دونيايل مالين في تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول.

إلا أن رد أوجسبورج جاء سريعًا عن طريق اللاعب أليكسيس كلاود موريس الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط من جانب أوجسبورج حتى استطاع موريس تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 55، ليمنح فريقه التقدم والفوز على حساب دورتموند.

بهذه النتيجة، يتلقى بروسيا دورتموند هزيمة غير متوقعة ويأمل في تصحيح مساره في المباريات القادمة للحفاظ على مركزه في ترتيب الدوري الألماني.