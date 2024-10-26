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السبت 26 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوجسبورج يقلب الطاولة على دورتموند ويحقق فوزاً ثميناً في الدوري الألماني

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
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انتهت مباراة بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج بهزيمة مفاجئة لدورتموند على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني. 

بدأت المباراة بشكل إيجابي لصالح دورتموند، حيث نجح اللاعب دونيايل مالين في تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول. 

إلا أن رد أوجسبورج جاء سريعًا عن طريق اللاعب أليكسيس كلاود موريس الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط من جانب أوجسبورج حتى استطاع موريس تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 55، ليمنح فريقه التقدم والفوز على حساب دورتموند. 

بهذه النتيجة، يتلقى بروسيا دورتموند هزيمة غير متوقعة ويأمل في تصحيح مساره في المباريات القادمة للحفاظ على مركزه في ترتيب الدوري الألماني.

الهدف الأول الجولة الثامنة الدوري الألماني دورتموند ترتيب الدوري الألماني أوجسبورج