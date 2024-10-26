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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفوضية اللاجئين: لبنان شهد عقودًا عديدة من عدم الاستقرار والصراعات

المتحدث باسم المفوضية
المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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قال ماثيو سالتمارش، المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية تعمل مع مجموعة من الشركاء في لبنان، ومن ضمنها السلطات المحلية في لبنان والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على الأرض وتقوم بعمل مهم للغاية.

وأضاف «سالتمارش»، خلال تصريحات خاصة لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان شهد عقودًا عديدة من عدم الاستقرار والصراعات التي تعود إلى فترة طويلة أيضًا من هذا النزاع لذا للمفوضية وجود طويل الأمد في لبنان، ولدينا حوالي 500 موظف في لبنان معظمهم من الموظفين المحلين، مشيرًا إلى أن الهياكل موجودة لنشر المساعدات الإنسانية الطارئة باستمرار داخل لبنان.

وتابع: «تغير الوضع الراهن فيما يتعلق بسوريا بسبب عودة الكثير من السكان السوريين في لبنان إلى بلادهم عن طريق الحدود بسبب الصراع المحتدم في لبنان، فكان هناك عودة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم»، مشيرًا إلى أن موقف المفوضية هو أن اللاجئين لديهم الحق في العودة لديارهم طالما تم ذلك بكل كرامة.

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