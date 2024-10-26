بالفيديو.. غادة عبدالرحيم: دور الإعلام أساسي في دعم المبادرات المجتمعية لخدمة المواطن

أعربت الدكتورة غادة عبدالرحيم، أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، عن سعادتها بحضور أعضاء الروتاري في ندوة "البوابة نيوز"، مشيرة إلى أن دور الإعلام يشمل مسؤولية مجتمعية تتمثل في دعم وتسليط الضوء على المبادرات التي تخدم المواطن وتساهم في تنمية المجتمع.

وأشارت إلى أن "البوابة نيوز" تفتح أبوابها لدعم كل المبادرات التي تدعم الشباب والمجتمع وتساهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي والماشركة المجتمعية، مثنية على جهود شريف أديب، محافظ المنطقة الروتارية، لما يبذله من أعمال لخدمة المجتمع.

وأكدت أهمية نشر وتسليط الضوء على كافة الخدمات التي تقدم للمجتمع، موضحة أن ما يميز الروتاري هو استخدامه الأمثل للموارد المالية في خدمة المجتمع المصري، وتوجيهها إلى مشاريع مستدامة تفيد جميع فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن التعاون بين المؤسسات المجتمعية والإعلامية يمثل خطوة حيوية لتلبية احتياجات المواطن وتعزيز دوره في المجتمع، معتبرة أن المشاركة المجتمعية بين مختلف الأطراف هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها "البوابة نيوز"، وتناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة.

شارك في الندوة الدكتورة غادة عبد الرحيم أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، وعبد الحميد العوا محافظ الروتاري السابق، ورئيس لجنة الصورة العامة، المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة ومُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.