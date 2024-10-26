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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الشاملة بقرية باصونة بمركز المراغة

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
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تفقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، فعاليات القافلة الشاملة التي نظمتها "مؤسسة حياة كريمة" بسوهاج، ضمن مبادرة "أنت الحياة"، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لخدمة أهالي قرية "باصونة" التابعة لمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة، بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وتفقد نائب المحافظ فعاليات القافلة المختلفة التى تؤدي خدماتها في مجالات التعليم،  والصحة، ومحو الأمية، وتقديم المساعدات الإجتماعية، والندوات التثقيفية، والشباب والرياضة، والثقافة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتستهدف أكثر من  5000 مواطن، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت.

وأشاد نائب المحافظ بالقافلة وما تقدمه من خدمات لأهالي القرية، مؤكدا على تنفيذ توجيهات المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح القافلة، ووصول خدماتها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مثمنا جهود مؤسسة حياة كريمة في خدمة أهالي سوهاج، والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأولي بالرعاية.

ومن جانبه أوضح العقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج أن القافلة الشاملة بقرية باصونة جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية على أرض محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن القافلة شهدت أيضا إستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان، بالإضافة إلى دفع المديونيات عن عدد من الغارمات، وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في التخصصات المختلفة ''النساء والتوليد، والأنف والأذن،  والباطنة، والجراحة، والأطفال، وغيرها من التخصصات الطبية، وذلك بالمجان.

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