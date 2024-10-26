رئيس مدينة مطاي يتابع حملات النظافة اليومية بالأحياء

تابع عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، حملات النظافة اليومية بالأحياء ، تحت إشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبا رئيس المركز، أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة بحي شرق المدينة، منطقه شرق المحطة وأمام وخلف مدرسه التجريبية، ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبة .



كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينة بشارع التجارة وشارع المدينة، وشارع المدارس وشارع الثورة.



كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي جنوب المدينة منطقه جامع الزاوية، والعمراني وشارع الثوره، وخلف المطرانية، كما تم اليوم حملة نظافة داخل وخارج مدرسة الشعراوي.

ويستمر حي غرب في رفع المخلفات من أماكن تجميعها ومن طريق ٢٤٢ وشارع الحمام، وشارع الرباط والطريق الدائري في نطاق حي غرب.



وأكد عويس قاسم رئيس المركز، على المتابعة المستمرة لرفع المخلفات من أماكن تجميعها أولًا بأول ورفعها إلى المقلب الرئيسي، حفاظاً على صحة المواطنين، و للحد من انتشار الأمراض.