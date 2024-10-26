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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية بشأن احدى المحاكم بأسوان

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يتضمن الزعم باعتداء قوة أمنية على أحد الأشخاص بإحدى المحاكم بأسوان.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 27/7/2024 قام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مقر إحدى المحاكم بأسوان وبحوزته سلاح أبيض عقب تعديه على زوجته بذات السلاح محدثاً إصابتها بجروح طعنية بالجسم ، وحال السيطرة عليه بمعرفة القوة الأمنية تعدى على أحد أفراد الشرطة بمقر المحكمة محدثاً إصابته بجرح قطعى، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه ، وأن إعادة نشر المقطع يأتى فى إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لتأليب الرأى العام من خلال ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق ، وهو ما يعيه الشعب المصرى .

بإعتداء قوة بأسوان المحاكم