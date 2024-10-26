يحيى مجدي: الروتاري يدعم الشباب والطلاب لتعزيز التعليم والتبادل الثقافي

أكد يحيى مجدي، معاون محافظ المنطقة الروتارية، أن نوادي الروتاري تضع الشباب والطلاب في صميم جهودها المجتمعية؛ حيث تقدم الدعم لهم في مختلف مراحلهم التعليمية بهدف تعزيز التمكين التعليمي والثقافي.

وأشار مجدي إلى أن الروتاري يسعى لتحسين جودة التعليم عبر الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة، سواء كانت مجتمعية أو مادية، مع الحرص على العمل الجماعي داخل النادي، مما يتيح تحقيق الأهداف بنجاح أكبر.

وأوضح في كلمته خلال ندوة “البوابة نيوز”، أن الروتاري يسهم حالياً في دعم 56 مدرسة على مستوى مصر، من خلال برامج متعددة تشمل تقديم الموارد التعليمية والتدريبات اللازمة للطلاب، بالإضافة إلى ذلك، يعمل الروتاري على إتاحة الفرصة للشباب للسفر والمشاركة في المؤتمرات الدولية، مما يساعدهم في اكتساب خبرات عالمية يمكن تطبيقها وتطويرها في مصر، بما يعزز من مهاراتهم ويزيد من وعيهم الثقافي.

وتمثل هذه المبادرات، جزءاً من رؤية الروتاري الشاملة لتمكين الشباب المصري وتزويدهم بفرص تساعدهم على تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، مما يعود بالنفع على المجتمع ويسهم في بناء جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

يأتي ذلك خلال الندوة التي عقدت بجريدة وموقع "البوابة نيوز" الندوة الشهرية ضمن فعاليات "صالون البوابة"، وتناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة.

شارك في الندوة الدكتورة غادة عبد الرحيم أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، وعبدالحميد العوا محافظ الروتاري السابق، ورئيس لجنة الصورة العامة، المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة ومُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.