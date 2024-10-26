حامد فارس: الرد الإسرائيلي أبعد فرضية وجود حرب إقليمية في المنطقة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنه بعد الرد الإسرائيلي الهزيل، سنستبعد فرضية وجود حرب إقليمية في المنطقة، فالرد الإسرائيلي سيغلق صفحة مهمة في التصعيد الإيراني الإسرائيلي، لأن هذا الرد لم يأتي وفقًا للتصريحات من المسؤولين الإسرائيليين، الذين قالوا إن الرد الإسرائيلي سيكون قويًا، وإن الرد سيستهدف المنشآت النفطية أو النووية أو قواعد الصواريخ الباليستية أو اغتيال شخصيات عامة.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الرد يأتي من الجانب الإسرائيلي في إطار أنه رد سياسي، وحفظ ماء الوجه لإسرائيل، وتخفيف الضغوط على حكومة نتنياهو التي تعرضت لضغوط كبيرة جدًا على مدار 27 يوم، وهي المدة التي جهزت فيها إسرائيل تنفيذ ردها على إيران.

وتابع: «إيران لن ترد على إسرائيل، بل من الممكن أن ترد من خلال أذرعها في المنطقة، والسعي بكل قوة في الخروج من الدائرة المفرغة من العنف، وإسرائيل بهذا الرد الضعيف على إيران، يؤكد أنها خائفة من رد فعل عنيف عليها بعد هذه الهجمة، وإيران حصلت على مكاسب كبيرة، أنها كسبت قوة الردع على حساب إسرائيل، وتحولت إلى قوة إقليمية مؤثرة لا يمكن لأحد أن يأتي إليها».