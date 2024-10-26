المخرجة أولجا كوروتكو: أحاول السخرية من النظام الأبوي في "Crickets, It's Your Turn"

قالت المخرجة الكازاخية أولجا كوروتكو، إنها تحاول السخرية من النظام الأبوي في فيلمها الروائي الطويل “Crickets, It's Your Turn”، والذي ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة.

وأضافت المخرجة في لقاء عقب عرض الفيلم اليوم السبت، بسينما "سي سينما"، أن موضوعات مثل الاستغلال الجنسي والنظام الأبوي والاغتصاب كلها تصب في نفس المكان فهي مجرد أعراض لنفس المرض، سواء كان الأمر يتعلق بالنظام الأبوي، أو التمييز، أو الظلم الاجتماعي، فإن جذر هذه القضايا هو نفسه في الأساس، لذلك كان دمج هذه الموضوعات أمرًا طبيعيًا.

وعن الطريقة التي صورت بها كوروتكو شخصياتها الذكورية في الفيلم، أوضحت المخرجة الشابة أن هذا التصوير ليس من المفترض أن يكون واقعيًا، فعندما يصور الفيلم خيالات ميري، فإن الواقع السينمائي ليس بالضبط واقع حياتها الحقيقية، لذا فالسلوك الذكوري مبالغ فيه. علاوة على ذلك، فإن عنوان الفيلم عبارة تُستخدم في المواقف التي لا تكون فيها النكتة مضحكة، أنا أسخر من النظام الأبوي والذكورية، لكن لا يوجد شيء مضحك، لأنه غير ضروري.

تدور أحداث فيلم “Crickets, It's Your Turn” حول فتاة تدعى ميري والبالغة من العمر 25 عامًا، تعيش في ألماتي حيث تلتقي بنورلان. يدعوها إلى حفل عيد ميلاد صديقه باخيت في الجبال، وتبدأ ليلة طويلة من الأحداث المرعبة.