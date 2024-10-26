مصدر أمني ينفي شائعات جماعة الإخوان الإرهابية

أوضح مصدر أمنى، أن مقطع الفيديو الذي تداولته عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يتضمن قيام ضابط شرطة بشرح طبيعة عمل الضباط و الأفراد بالأكمنة على سبيل المزاح "قديم وسبق تداوله منذ فترة"، وتم إتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حياله في حينه لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

وأكد المصدر، أن ذلك يأتي ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو " قديمة"، على ضوء حالة الإفلاس التي تعاني منها بعد أن فقدت مصداقيتها.