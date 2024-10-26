خبير استراتيجي أمريكي: نتنياهو لا يسمع ما يقوله بايدن منذ 7 أكتوبر العام الماضي

قال كلفين دارك خبير استراتيجي أمريكي، إن إدارة بايدن كانت على علم بما يحدث من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم التي شنته على إيران فجر اليوم، موضحا أن الهجوم لم يكن بالتنسيق بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدارة بايدن وأن إسرائيل تستخدم إسلحتها في ظل انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو لا يسمع ما يقوله بايدن منذ 7 أكتوبر العام الماضي وأن نتنياهو يدرك جيدًا أن 5 نوفمبر هي نهاية الفترة الانتخابية، موضحا أن لم يكن أي تداعيات لما يحدث في المنطقة الشرق الأوسط ستؤثر بشكل أو بآخر على سير أو مجرى الانتخابات الأمريكية.

وأوضح واشنطن لا تركز ما يحدث بشكل يومي في الشرق الأوسط، وأن ما يحدث في الشرق الأوسط هو نقص الاستقرار في العالم وهو لن يتغير قبل الانتخابات، هو ليس بوقف إطلاق النار ولكن مرتبط بتحرير الرهائن وأن كمالا هاريس تدر بأن إدارة بايدن تمثل السياسات الفاشلة أمام وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.