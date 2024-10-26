اختيار غادة عبدالرحيم عضوًا بلجنة الصورة العامة بالمنطقة الروتارية

اختار نادي روتاري مصر، الدكتورة غادة عبدالرحيم، أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، عضوا بلجنة الصورة العامة بالمنطقه الروتارية، لدورها البارز في دعم المبادرات والمشاركة المجتمعية، وحرصها على تشجيع الشباب ونشر الوعي المجمتعي.

جاء ذلك خلال ندوة "البوابة نيوز" الندوة، التي تناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة، وشارك فيها المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، وعبدالحميد العوا المحافظ السابق روتاري مصر، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة و مُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.