المصري تحت 11 عامًا "2013" يفوز على الفنار برباعية نظيفة

فاز فريق المصري تحت 11 عاما الفئة العمرية "2013"، بقيادة مدربه الكابتن عمرو أشرف عبد اللاه على نظيره فريق الفنار الكامب نو، بأربعة أهداف للاشئ في مباراة الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيده النسور الصغار إلى تسع نقاط محققين العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما أحمد شهيب وعدي العباسي ، وفي الشوط الثاني يضيف النسور هدفين جديدين عن طريق أدهم العتر وأحمد رمضان لتنتهي المباراة بفوز المصري برباعية نظيفة.

تضم قائمة المصري كل من محمد رضا ، باسل يحيى ، محمود عباس ، عمر جلال ، محمد النحاس ، أحمد رمضان ، محمد بوسكا ، ياسين شيكا ، مصطفى مزروع، محمد تامر الفحلة، ياسين غريب، يوسف حكيم ، دودو ، مصطفى محمد ، محمود هاني ، مالك خالد ، عُدي العباسي ، إياد أحمد ، مالك محمد حسن ، أحمد فرج ، أحمد الحلوجي ، يوسف سامر ، أدهم فؤاد ، محمد السعيد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. عمرو اشرف عبد اللاه مدربًا عامًا ، ك. عبد الرحمن حجازي مدربا مساعدا ، ك. خالد السامبا مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد بوريو أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. عبد الغفار شاهين، إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات.